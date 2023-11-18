اخبار الرياضه

"بيرنلي وليدز وليستر".. ثلاث أندية تقرر مقاضاة إيفرتون بعد خصم 10 نقاط

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

يخطط نادي بيرنلي وليدز وليستر لمقاضاة إيفرتون مقابل 300 مليون جنيه إسترليني بعد إدانة التوفيز بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في الممتاز.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن شخصيات مهمة في الأندية الثلاثة عقدت محادثات بعد ظهر اليوم لتأكيد خططهم لرفع دعوى قضائية بعد أن أكد الدوري الإنجليزي الممتاز حكم إدانة إيفرتون وخصم 10 نقاط، وهي الأكبر في تاريخ المسابقة.

وجاء ذلك بعد أن أفلت فريق إيفرتون بصعوبة من الهبوط في اليوم الأخير من الموسم بفارق نقطتين فقط.

وهبط ليدز وليستر سيتي إلى الدرجة الثانية، وحظي بيرنلي بدعمهم لأنهم ظلوا مقتنعين بأن إنفاق إيفرتون انتهك القواعد المالية في الموسم السابق عندما هبطوا.

وأعربت الأندية الثلاثة مرارًا وتكرارًا عن استيائها من عدم التعامل مع قضية إيفرتون الموسم الماضي، ومن المفهوم أن ليدز وليستر يشعران بعدم الرضى، لأن خصم النقاط في الموسم السابق كان سيؤدي إلى هبوط إيفرتون.

ولا يزال بإمكان الفريق الأزرق البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم، إذ على الرغم من خسارته 10 نقاط، إلا أنه على بعد نقطتين فقط من منطقة الأمان مع بقاء أكثر من ثلثي الموسم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا