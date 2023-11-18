"بيرنلي وليدز وليستر".. ثلاث أندية تقرر مقاضاة إيفرتون بعد خصم 10 نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

يخطط نادي بيرنلي وليدز وليستر لمقاضاة إيفرتون مقابل 300 مليون جنيه إسترليني بعد إدانة التوفيز بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن شخصيات مهمة في الأندية الثلاثة عقدت محادثات بعد ظهر اليوم لتأكيد خططهم لرفع دعوى قضائية بعد أن أكد الدوري الإنجليزي الممتاز حكم إدانة إيفرتون وخصم 10 نقاط، وهي الأكبر في تاريخ المسابقة.

وجاء ذلك بعد أن أفلت فريق إيفرتون بصعوبة من الهبوط في اليوم الأخير من الموسم بفارق نقطتين فقط.

وهبط ليدز وليستر سيتي إلى الدرجة الثانية، وحظي بيرنلي بدعمهم لأنهم ظلوا مقتنعين بأن إنفاق إيفرتون انتهك القواعد المالية في الموسم السابق عندما هبطوا.

وأعربت الأندية الثلاثة مرارًا وتكرارًا عن استيائها من عدم التعامل مع قضية إيفرتون الموسم الماضي، ومن المفهوم أن ليدز وليستر يشعران بعدم الرضى، لأن خصم النقاط في الموسم السابق كان سيؤدي إلى هبوط إيفرتون.

ولا يزال بإمكان الفريق الأزرق البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم، إذ على الرغم من خسارته 10 نقاط، إلا أنه على بعد نقطتين فقط من منطقة الأمان مع بقاء أكثر من ثلثي الموسم.