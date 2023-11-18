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ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس جونيور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

أصدر نادي بيان رسمي، يعلن فيه إصابة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع منتخب البرازيل في المباراة الماضية ضد كولومبيا.

وجاء نص بيان الريال بشأن فينيسيوس كالآتي: "بعد الاختبارات التي أجراها ريال مدريد اليوم، تم تشخيص إصابة فينيسيوس جونيور بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة في الوتر البعيد في ساقه اليسرى".

ويلاقي الملكي نظيره قادش يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من ، على ملعب رامون دي كارانزا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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