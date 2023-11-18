ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس جونيور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

أصدر نادي ريال مدريد بيان رسمي، يعلن فيه إصابة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع منتخب البرازيل في المباراة الماضية ضد كولومبيا.

وجاء نص بيان الريال بشأن فينيسيوس كالآتي: "بعد الاختبارات التي أجراها ريال مدريد اليوم، تم تشخيص إصابة فينيسيوس جونيور بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة في الوتر البعيد في ساقه اليسرى".

ويلاقي الملكي نظيره قادش يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني، على ملعب رامون دي كارانزا.