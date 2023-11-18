الامارات | مشاركة قياسية في سباق الفجيرة الوطني للجري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الفجيرة النسخة السابعة من سباق بنك الفجيرة الوطني للجري الذي يقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة قياسية بلغت نحو 3000 عداء وسط منافسات قوية في جميع الفئات التناسية لكلا الجنسين وفي مختلف الأعمار.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الفائزين الأوائل، مثمنا الجهود الكبيرة للقائمين على تنظيم الحدث الذي يهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية المستدامة بين أفراد المجتمع، ورفع الوعي بالنشاط البدني في الحياة اليومية، والارتقاء بجودة الحياة، بوصفها محاور رئيسية تسعى إلى تحقيقها الفعاليات والمبادرات المجتمعية في الإمارة.