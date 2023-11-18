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جيرارد يطالب إدارة الإتفاق السعودي بضم بأحمد فتوح

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي  عبدالناصر زيدان أن أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك  يملكا عرضا سعوديا بعدما قرر إدارة النادي الأبيض عرضه للبيع.

أوضح زيدان في تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن أحمد فتوح معروض على الدوري السعودي.

وتابع، هناك عرضا مغريا من الاتفاق السعودي، لضم أحمد فتوح نجم الزمالك، ذلك بعد إعجاب أسطورة ستيفن جيرارد  السابق ومدرب الفريق السعودي الحالي.

حقيقة عرض الأهلي

وواصل، أنه تواصل مع وكيل فتوح وأكد له عدم وجود أي جلسات رسمية بين أحمد فتوح ومسؤولين بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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