موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يتواصل الجدل حول مستقبل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت حول اقتراب اللاعب من الرحيل للدوري السعودي.

وكان اتحاد قد دخل في مفاوضات قوية مع إدارة ليفربول، من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري، لكن الإدارة الإنجليزية رفضت التفريط في خدمات اللاعب وقررت الابقاء عليه.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن اتحاد جدة سيعود للضغط على إدارة الريدز من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت أن أنمار الحائلي، رئيس اتحاد جدة، يرغب في الحصول على خدمات صلاح خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما فشل في إتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكشف فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق اللاعبين والمدربين بالأسواق الأوروبية، عن أن محمد صلاح لن يرحل عن صفوف ليفربول، على الرغم من الإغراءات التي قد يتلقاها من بعض الأندية السعودية.

وأوضح رومانو بعدما تواصل مع رامي عباس، وكيل محمد صلاح، أن الأخير سيبقى في صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في استكمال مشواره مع الريدز لتحقيق الألقاب.

جدير بالذكر أن محمد صلاح نجح في تقديم مستويات قوية خلال المباريات السابقة بالدوري الإنجليزي، حيث شارك في 17 مباراة بجميع المسابقات، نجح في تسجيل 12 هدفًا، بينما صنع 4.