مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية خفيفة للاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته القوية لمواجهة أبوسليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

. وقرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة نظرا لخوض الفريق تدريبات بدنية صباح اليوم، فضلا عن ارتباط الزمالك بخوض مباراة ودية غداً الأحد أمام الهلال الليبي.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بالركض الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى سباق سرعات في مسافة قليلة بجانب أمور أخرى تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.