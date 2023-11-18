النني يكشف كواليس ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة مع آرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدولي المصري محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، كواليس غيابه عن الملاعب لشهور عدة خلال الفترة الماضية، والتي لم ينجح من المشاركة مع الجانرز في الثلاث أشهر الماضية.

وأكد النني في حوار أجراه مع موقع آرسنال الرسمي أن الأمر كان صعبًا بالنسبة له، وذلك بسبب أنها المرة الأولى التي تعرض فيها للإصابة وغيابه لفترة طويلة.

وتابع النني تصريحاته: "خلال مسيرتي لا اتعرض للكثير من الإصابات، لكنني أصيبت مرتين خلال الموسم الماضي، لكن عودتي كان أقوى".

وأضاف نجم منتخب مصر: "أبحث عن تطوير مهاراتي الشخصية وكنت أدعم زملائي دائمًا بالذهاب للتدريبات والمباريات لتشجيعهم وكان أمرا مهما".

وعن كواليس إصابته، قال: "لقد كنت أتدرب قبل مواجهة توتنهام في الموسم الماضي، مع ختام المران، كنت أمتلك الكرة وركضت بها، ولم أرى أحدًا وقررت الاستمرار في الركض".

وأردف: "لقد إدوارد نيكيتاه خلفي وأخذ الكرة مني ولكني كنت سأسدد وركلت ساقه وسقطت على الأرض، لم يكن هناك تورم وقتها، لكن تعرضت لفحوصات تحت إشراف الطبيب".

واستطرد: "لقد طلبوا مني الانتظار للنتيجة، ولكني شعرت بألم في ركبتي وكنت خائفًا لأنني عدت للتو من إصابة في أوتار الركبة".

واستمر النني في تصريحاته: "كانت هناك فترة جيدة مريت بها، لدي سعادة كبيرة بتسجيلي هدفًا أمام أكسفورد، في الليل خرجت من منزلي لأتجول بالشوارع وأرسل لي الطبيب أن النتيجة على وشك الظهور".

وأكمل: "كنت أعرفها وأخبرته عندما قابلته خارج المنزل، لم أستطع من تمالك نفسي كنت أقاتل كثيرًا للعودة للفريق بعد شفائي من أوتار الركبة".

بينما علق على صعوبة الألم الذي تعرض له، فقال: "الأمر كان صعبًا في البداية، لأن الموسم كان قريبًا من الانتهاء، فحياتي كلها هي كرة القدم لذلك فالتوقف عنها صعب، لكنني وضعت أمامي هدفا من أجل العودة من جديد قبل نهاية الموسم حتى لو لعبت دقيقتين فقط".