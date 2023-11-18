تدريبات خططية و تقسيمة فنية في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وركز معتمد جمال مع لاعبي الزمالك خلال الفقرة التي قادها معه أحمد مجدي المدرب المساعد، على نقل الكرة من لمسة واحدة بالشكل السريع، وبعض الأمور الخاصة بإنهاء الهجمة بشكل سليم.

أدى اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وشهدت التقسيمة حماس وندية من اللاعبين للظهور بأفضل صورة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.