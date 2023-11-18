محمد النني: اَرسنال وقعوا معي عقدًا جديدًا بالرغم من إصابتي الخطيرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد النني كواليس مثيرة حول تجديد تعاقده مع اَرسنال الإنجليزي، بعدما تعرض اللاعب للإصابة مع نهاية الموسم الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة.

وأكد النني أن لحظة توقيع عقدًا جديدًا مع اَرسنال كانت أحد أفضل أيام حياته، وذلك بسبب حبه الكبير للجانرز، مشيرًا إلى أن مسيرته كانت في خطر.

تصريحات محمد النني

علق محمد النني على تجديد تعاقده مع اَرسنال، حيث قال: "يعد أفضل أيام حياتي، وذلك بسبب حبي الشديد للنادي وجماهيره، فقد كان عقدي سينتهي في الموسم الماضي، بجانب أنني مصابًا، لذلك كانت مسيرتي في خطر".

وتابع: "في اليوم التالي من الإصابة تواصل النادي بي وطلبوا مني الحديث، لم أكن أعرف ما السبب، حيث أخبرني المدير الفني ميكيل أرتيتا والمدير الرياضي إيدو بأنهم تحدثوا مع الإدارة وأنهم سيمنحوني عقدًا جديدًا لمدة عام".

وأكمل:"هذه اللحظة كانت عاطفية للغاية، وذلك لأنني أشعر بحب الأشخاص الذين تحبهم لأنهم كافأوني على حبي للنادي وهو ما حفزني أكثر على العودة بأقرب وقت ممكن".

الجدير بالذكر أن محمد النني نجح في إثبات نفسه داخل قلعة الجانرز منذ انتقاله للفريق قادمًا من بازل السويسري في صيف 2016 الماضي.