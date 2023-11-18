النني يكشف طموحاته التدريبية بعد اعتزال كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد النني، لاعب وسط اَرسنال الإنجليزي، طموحاته التدريبية، عقب اعتزال كرة القدم، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مع نهاية الموسم الماضي.

وكان النني قد تعرض للإصابة مما جعله يتجه لمجال التدريب، وذلك لتجهيز نفسه بقوة للمرحلة المقبلة من حياته العملية.

وأكد الدولي المصري أنه حصل على الرخصة "ب" من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الموسم الماضي، كما أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على الحصول على الرخصة "أ" خلال الوقت الراهن.

وتابع النني تصريحاته: "أرغب في أن أكون مدربًا في كرة القدم بعد الاعتزال، حيث نجحت في تدشين ناديًا وقمت بتسميته "النني إف سي".

وأضاف: "بالتأكيد سأقوم بتغييره مسماه، حيث أنني استهدف المشاركة في الدوريات، لكنني أختارت إسمي ليكون عامل جذب، لكن سأكون المالك فيه ولست المدرب لأن لدي مدربين جيدين".

وأكمل النني تصريحاته: "سعيت لاستغلال وقتي في شيء مهم وهو التدريب ومن ثم انشاء أكاديمية لكرة القدم، وذلك بسبب أن ابني في عمر صغير كذلك، أردت كذلك استغلال أنني ما زلت في آرسنال لأن البعض سيرغب في تدريب أولاده على يدي ومع مرور الوقت يتم تكوين فريق أول للمشاركة في الدوريات من هؤلاء اللاعبين الصغار".

وأردف: "ما نعمل عليه في الوقت الحالي خوض بعض المباريات الودية أمام فرق من الدرجة الثانية أو الثالثة وسأقوم بتدريب الفريق لموسم واحد".

الجدير بالذكر أن النني تعرض لإصابة قوية مع نهاية الموسم الماضي، مما جعله يغيب عن الملاعب لشهور كثيرة، لكنه عاد خلال الفترة القليلة الماضية تدريجيًا للمشاركة في المباريات.