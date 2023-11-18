تحويل الدوري السعودي النسائي لدوري كامل بعد النتائج الكارثية

ياسر رشاد - القاهرة - وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه اليوم السبت، على تحويل الدوري السعودي النسائي لكرة القدم بالدرجة الأولى إلى دوري كامل بمشاركة 10 فرق فقط بداية من الموسم المقبل 2024 – 2025 .

تحويل الدوري السعودي النسائي لدوري كامل وتغير النظام

ستكون مباريات الدوري بنظام الذهاب والإياب، حيث تطبيق نظام دوري المحترفين من دورين، بعدما كان النظام في أول نسختين من المسابقة بنظام الجموعات أيضًا بالذهاب والإياب.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم استحداث دوري الدرجة الثانية للسيدات أيضًا بداية من الموسم المقبل، وذلك في في إطار خطة وتطوير مسابقات كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة لظهور منتخب وطني قوي يظعر في كأس العالم للسيدات بعد الظهور الأول لمنتخب المغرب في النسخة الماضية من المسابقة.

كما يريد الاتحاد السعودي زيادة التنافسية بين الأندية واختفاء النتائج الضخمة التي تنتهي بها المباريات، ومن ابرز نتائج الجولة الأولى 24- فاز بها سيدات الامل على الحجاز، وفوز الشعلى على العروبة بنتيجة 17-0.

بات من الغريب في مسابقة الدوري السعودي الدرجة الاولى انتهاء المباراة بهدف او بهدفين كما هو معتاد والذي يدل على قوة المباراة.

تعتبر النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي للسيدات الدرجة الأولى هي الموسم الثالث بعدما توج نادي الرياض بالنسخة الماضية من المسابقة، وكانت النسخة الاولى تحت مسمى دوري المناطق.