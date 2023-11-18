الأندية الأوروبية تتنافس على ضم حبيب ديالو من الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني النجم السنغالي حبيب ديالو من هبوط حاد في المستوى منذ الانتقال لنادي الشباب السعودي مع بداية الموسم الحالي، حتى اتخذت إدارة شيخ الاندية السعودية قرار بالاتفاق مع الجهاز الفني بالموافقة على تسويق مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

حبيب ديالو.. أرقام ضعيفة وصراع أوروبي على ضمه

تعاقد نادي الشباب مع حبيب ديالو لمدة 3 مواسم في عهد مجلس إدارة خالد الثنيان السابق والذي تم حله، ولم يقدم اللاعب المستوى المأمول منذ الوصول إلى الرياض.

يبدو ان إدارة الشباب السابقة تعاقدت مع اللاعب لإخماد نيران جمهورها التي طالبت بضرورة ضم مهاجم عالمي بديلًا للثنائي الراحل بوبيندزا وسانتي مينا، والمصاب كارلوس جونيور، ولم تجد امامها إلا حبيب ديالو الذي كان سادس هداف في قائمة هداف الدوري الفرنسي بالموسم الماضي.

يتفاضي حبيب ديالو 6 مليون يورو في الموسم بجانب الامتيازات المالية الأخرى في العقد المبرم بين الطرفين، ووافق بالفعل المدير الفني لليوث الكرواتي إيجور بيسكان على رحيل اللاعب بسبب تواضع مستواه.

وبالرغم من تواضع مستوى اللاعب صاحب الـ 28 عام في تجربته العربية الأولىـ لكنه تلقى العديد من العروض الأوروبية أبرزها من الدوري الفرنسي الذي يرغب في استعادة أحد هدافيه عن الموسم الماضي.

لعب حبيب ديالو مع نادي الشباب في الموسم الحالي 13 مباراة ساهم خلالها في هدفين فقط

لعب حبيب ديالو 284 مباراة خلال مسيرته سجل خلالها 108 هدف وصنع 28 هدف أخر خلال 18.909 دقيقة لعبها مع الاندية والمنتخبات المحلية لمنتخب أسود التيرانجا.