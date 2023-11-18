بيرسي تاو يقود جنوب أفريقيا للفوز على بنين في بداية مشوار الصعود للمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب جنوب أفريقيا الانتصار على نظيره بنين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.





أحرز بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة الثانية لصالح منتخب جنوب أفريقيا، قبل أن يضيف موديبا ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة 45.

فيما سجل هدف منتخب بنين الوحيد ستيفي مونييه في الدقيقة 70 ليقلص الفارق لمنتخب بلاده، لكن لم ينجح المنتخب البينيني في إدارك التعادل، ليفوز البافانا بافانا ويحصد أول ثلاث نقاط له في المشوار للمونديال.

رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما يبقى بنين بلا نقاط في مؤخرة الترتيب.



تشكيل منتخب جنوب أفريقيا لمباراة بنين:



في حراسة المرمى : رونوين ويليامز

في الدفاع : كوليسو موداو - سياندا زولو - موتوبي مفالا - أوبيري موديبا

في الوسط : سفيفيلو سيتولي - تيبوهو موكوينا - تيمبا زواني

في الهجوم : بيرسي تاو - بونجوكيلي هلونجواني - إيفيدينس ماكجوبا