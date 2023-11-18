عبد الناصر زيدان: الأهلي ليس مجبرا لمساعدة كهربا في أزمة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، ليست مجبرة لمساعدة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء محمود عبدالمنعم "كهربا"، في أزمته مع الزمالك ودفع غرامته لدى الفيفا.

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وقال زيدان في تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن الأهلي قد يساعد كهربا في أزمته، ولكنه غير مجبر على ذلك.

وأضاف، الأزمة بين اللاعب والقلعة البيضاء ولا دخل للنادي الأهلي فيه، لكن إدارة المارد الأحمر سوف تدخل لأن اللاعب في صفوفه خلال الفترة الحالية.

ومن الناحية الأخرى رد نجم منتخب مصر والزمالك وليد عبداللطيف قائلا، أن الأهلي هو الذي اتفق مع اللاعب على الرحيل، والذهاب للبرتغال "كوبري" ثم العوده للقلعة الحمراء.



وأكمل، الأهلي لابد من مساعدته لأنه السبب في ما وصله له كهربا حتى هذه اللحظة.

وطالب عبداللطيف، إدارة الأهلي بفتح صفحة جديدة مع مسؤولي الزمالك والمجلس الجديد، لكيفية دفع الأموال إما بالتقسيط أو الكاش.