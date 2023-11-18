حسام حسن: الأهلي ليس في حاجة لـ عمر كمال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مهاجم منتخب مصر السابق حسام حسن أن الأهلي ليس في حاجة للتعاقد مع الظهير الأيمن لفيوتشر عمر كمال عبد الواحد، والذي يقترب بشدة من الانتقال للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح العميد أن محمد هاني، الظهير الأيمن للأهلي يحتاج للثقة فقط وسيكون أفضل من عمر كمال، حيث أن لاعب الأحمر إمكانياته الفنية تفوق لاعب فيوتشر.

وتحدث حسام حسن في تصريحات تلفزيوينة، حيث: "لم يكن لدي الرغبة للتحدث عن هذا اللاعب، لأنه تحدث في وقت سابق عن أنه تعرض للظلم من لعبه في مركز الظهير الأيمن معي".

وأكمل: "لكنني تفاجأت من لعبه في فيوتشر ظهير أيسر ولعب مع منتخب مصر في نفس المركز، والآن هو لا يلعب إلا ظهير أيمن".

وأضاف موجهًا حديثة لعمر كمال: "جئت من اتحاد الشرطة في الدرجة الثانية، ووالدك ترجاني وتوسل إلي لكي تلعب معي، وأنا لا أجامل أحدًا، لكنني كان عندي أمل فيك بأن تتعلم معنا في المصري، وكنا نكون فريقًا قويًا ولعبنا في بطولة إفريقيا".

واستطرد حسام حسن تصريحاته: "عمر لعب من قبل في مركز الجناح، وكنت قد جربته في مركز الظهير الأيمن، من أجل تحقيق أقصى استفادة منه، لاتفاجئ بكلام اللاعب بإنه تعرض للظُلم لأنه لعب في هذا المركز، على الرغم من أنه انضم لمنتخب مصر من خلال تألقه في هذا المركز".

بينما رد على سؤال حول مفاوضات الأهلي مع عمر كمال، فقال: "وجهة نظري أن محمد هاني لو حصل على ثقة الوضع سيختلف، وإمكانياته تفوق عمر كمال، محمد هاني سنه صغير وعنده إمكانيات دفاعية أكبر وقوة وسرعة، والأهلي ليس في حاجة لـ عمر".