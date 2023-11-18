تركي الفيصل يدعو لضغط دولي على إسرائيل ويستنكر الفشل في ردع الاحتلال

في مداخلته السبت في “حوار المنامة”، أكد الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، على الضرورة الملحة للضغط الدولي على إسرائيل من أجل دفعها نحو السلام، مشددًا على أهمية مبادرة السلام العربية التي قدمتها السعودية في عام 2002 والتي تعتبر مفتاحا لتحقيق العدالة للفلسطينيين من خلال إنشاء دولتهم الخاصة.

وشدد الفيصل على أن الصراع في المنطقة ليس بالأمر الجديد، بل تكرر بشكل مستمر منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، وأن جميع المبادرات والقرارات السابقة لمجلس الأمن والأمم المتحدة لم تحقق السلام المنشود في المنطقة.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي، استنكر الفيصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة الذي وصفه بـ”الإبادة الجماعية” وطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وفي سياق متصل، حذر الفيصل من التهديد النووي الإسرائيلي، معبرًا عن الضرورة الملحة للنظر بعناية إلى هذا الوضع وعدم تجاهله.

وأشار الفيصل إلى فشل المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل فعال، مؤكدًا أن هذا الفشل يجب أن يتحمله الجميع، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع يعرقل كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.