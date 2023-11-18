صور الأقمار الصناعية تكشف حشود من الفلسطينيين تهرب من جنوب غزة

أظهرت صور الأقمار الصناعية تجمعات كبيرة من الفلسطينيين وهم يحاولون الهرب من مناطق جنوب قطاع غزة، بعد تحذير إسرائيلي بإجلاء أجزاء من هذه المناطق. وفقًا لما نُشر على موقع “بيزنس إنسايدر”.

استعدادات لهجوم بري

وفي تقرير نشرته مجلة “فوربس”، أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أصدرت تعليمات بإخلاء أجزاء من جنوب قطاع غزة. هذه الخطوة تُلمح لاحتمال شن هجوم بري على المنطقة بعد العمليات العسكرية في الشمال.

مشهد الهجرة من الأقمار الصناعية

قدمت شركة “ماكسار تكنولوجيز” صورًا عبر الأقمار الصناعية أظهرت تجمع الفلسطينيين على طول طريق صلاح الدين في جنوب غزة خلال محاولتهم الفرار عبر طريق الإجلاء.

الوضع الإنساني المأساوي

وفي ظل هذه التطورات، بات الجنوب المكتظ في قطاع غزة بـ 2.3 مليون نسمة، حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد إخلاء الشمال. وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن سكان غزة يواجهون الآن مأزقًا إنسانيًا خانقًا وندرة في الموارد الأساسية كالطعام والماء.

تدهور الوضع الصحي والاتصالات

ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 12 ألف شخص، بينهم 5000 طفل، كما أفادت السلطات الصحية في غزة. وتواجه القطاع صعوبات في توفير الاتصالات والخدمات الصحية نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود الذي تسبب في توقف خدمات الهاتف والإنترنت في القطاع بشكل جزئي.

دعوات لوقف العنف

مع دخول الحرب الآن أسبوعها السابع، لا تزال الدعوات لوقف الأعمال العسكرية تتصاعد من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، في ظل استمرار العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع