الأردن يرفض نشر قوات عربية في غزة: تحديات ما بعد الحرب ومطالب بالتدخل الإنساني

في تصريحات أكد فيها وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، السبت، على عدم وجود نية لنشر قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس التي انطلقت في أكتوبر الماضي. أثناء مشاركته في المنتدى الدولي في البحرين، شدد الصفدي على رفض النية لنشر قوات عربية في غزة، معلنًا أن هذا الخيار لا يُعد جزءًا من الحلول المقترحة للأزمة الحالية.

وفي إطار تلك البحث والحوارات حول مستقبل القطاع المحاصر منذ سبعة عشر عامًا، طُرِحت أفكار حول احتمالية نشر قوات عربية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلى جانب دور محتمل للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة. ومع ذلك، أوضح الصفدي أن هذه الاقتراحات لا تمثل جزءًا من التفكير الراهن بمسألة الاستقرار الإقليمي، مُشيرًا إلى عدم التوجه نحو هذا الخيار بعد المشاورات والمحادثات مع عدة دول عربية.

من جانبه، أكد الصفدي ضرورة وقف الحرب وضرورة تأمين إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، مُشددًا على أن هذه الخطوات هي الأولوية الآن، ومطالبًا بتوفير الحماية الدولية للمدنيين والأطفال الذين تضرروا جراء الصراع الحالي.