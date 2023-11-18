شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة سيراليون المحدد لها السادسة مساء غد، الأحد، فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى يخوضها المنتخب ضمن منافسات المجموعة الأولى مع سيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا وبوركينا فاسو.

ج..يخوض منتخب مصر تدريبه اليوم، السبت، بعدما قرر فيتوريا إراحة اللاعبين من مران أمس بعد رحلة السفر إلى ليبيريا عقب الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتى فى افتتاح التصفيات.

ج..جاء قرار فيتوريا لمنح اللاعبين راحة، بسبب استغراق مدة الرحلة من مصر لليبيريا بالطائرة الخاصة 9 ساعات متواصلة.

ج..اكتفى فيتوريا بالسفر إلى ليبيريا بقائمة من 22 لاعبا فقط هم: "محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش".

ج..يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى من عمر تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة الى نهائيات بطولة كأس العالم القادم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية برصيد 3 نقاط. فيما حسم التعادل الإيجابى 1-1 مواجهة منتخب بوركينا فاسو مع غينيا بيساو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

مباراة منتخب مصر أمام سيراليون تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت بعد حصولها على حقوق نقل مباريات الفراعنة في تصفيات المونديال خارج وداخل مصر.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.