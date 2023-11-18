شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر دورى محترفى اليد.. والزمالك ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تصدر فريق رجال الأهلى ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024، برصيد 36 نقطة، بعد انتهاء الجولة الثانية عشرة.

فيما جاء الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 32 نقطة، يليه البنك الأهلى ثالثا برصيد 31 نقطة، ثم طلائع الجيش رابعا برصيد 28 نقطة، ومن بعده سبورتنج خامسا برضيد 24 نقطة.

وجاء جدول الترتيب كالتالى:





جدول محترفى اليد

وعاد دورى محترفى كرة اليد للرجال مجددا للحياة أمس، الجمعة، بعد فترة توقف ، بسبب مشاركة الأهلى فى السوبر جلوب بالسعودية فى الفترة من 7 وحتى 12 من نفس الشهر، فضلا عن خوض المنتخب وديتين أمام منتخب الماكينات بمعسكر ألمانيا استعدادا لأفريقيا.