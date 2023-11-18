7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، فيتوريا يجرى تغييرات واسعة فى تشكيل الفراعنة أمام سيراليون غداً، الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة عمر كمال عبد الواحد.

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة عمر كمال عبد الواحد

يترقب مسئولو النادى الاهلى عودة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر من ليبيريا، حيث يشارك مع منتخب مصر فى مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم من أجل وضع الرتوش النهائية على صفقة انتقاله للقلعة الحمراء المزمع إعلانها فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيتوريا يجري تغييرات واسعة فى تشكيل الفراعنة أمام سيراليون غداً

استقر البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، على إجراء تغييرات واسعة فى تشكيل الفراعنة الذى سيواجه سيراليون غداً بسبب رحلة السفر الشاقة التى خاضها المنتخب أمس الجمعة والتى استغرقت ثمانى ساعات كاملة وتسببت فى إجهاد عدد كبير من اللاعبين نظراً لضيق الوقت بين مباراتى جيبوتى وسيراليون.

جان جاك ندالا حكما لمباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم غداً

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مباراة منتخب مصر وسيراليون، المقرر لها السادسة مساء غد الأحد فى ليبريا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية وهم:

على فرج يهزم الإنجليزي مروان الشوربجي ويصعد لنهائي بطولة سنغافورة للاسكواش

تأهل البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول على العالم لرجال الاسكواش، إلى نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

الزمالك يستعجل رد سبورتنج لشبونة على ملف غرامة شيكابالا لحسم ملف الصفقات

استعجل عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والمسئول عن ملف القضايا والغرامات الخارجية الموقعة على القلعة البيضاء، رد مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى على طلب تقسيط غرامة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد القلعة البيضاء. كولر يعود اليوم من سويسرا لقيادة مران الأهلى استعدادا لميدياما الغانى يعود السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، إلى القاهرة اليوم، السبت، قادماً من سويسرا بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها عقب تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

فتح مسئولو المصري باب الرحيل أمام مروان حمدى، مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي القادم، بعد واقعة بصق اللاعب على الجماهير خلال مباراة بيراميدز فى الجولة الخامسة من الدوري والتى انتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث قام اللاعب بذلك السلوك خلال عملية استبداله.