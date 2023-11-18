شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم تدريباته فى معسكر بورسعيد بتقسيمة قوية قبل العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم النادي المصري تدريباته بمعسكر بورسعيد، الذي انطلق الأسبوع الماضي، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري عقب انتهاء التوقف الدولي، وخاض لاعبو المصري تقسيمة قوية في نهاية المران انتهت بالتعادل بين الفريقين.

ويعود المصري إلى تدريباته بالقاهرة على استاد الكلية الحربية منتصف الأسبوع الجاري عقب انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر للاعبين قبل استئناف التدريبات.

ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.