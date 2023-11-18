شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستطلع رأى كولر عن رحيل الحارس الشاب فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خلال الساعات المقبلة من أجل معرفة موقفه من طلب حمزة علاء حارس مرمى الأهلي بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وطلب الحارس الشاب من مسئولي ناديه الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لرغبته فى الحصول على فرصة كاملة للمشاركة، مع صعوبة الحصول على هذه الفرصة مع الفريق الأحمر فى وجود الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وتأتي رغبة حمزة علاء فى الرحيل عن الأهلي معاراً من أجل اللعب فى مكان يضمن له المشاركة فى المباريات، والتواجد برفقة منتخب مصر الأولمبي الذي سيشارك في أولمبياد باريس 2024، لأن ابتعاده عن المشاركة في المباريات قد يهدد مصير مشاركته في الأولمبياد.

ولا يمانع مسئولو الأهلي في رحيل حمزة علاء لكنهم اشترطوا موافقة السويسري مارسيل كولر وسيتم الحديث معه فى هذا الأمر خلال الجلسة المرتقبة بينهما.

ويأتي حمزة علاء في المركز الثالث بترتيب حراس مرمى الأهلي بعد الشناوي وشوبير، ويرى أن فرص مشاركته في الأهلي قد تكون منعدمة.

ويبدأ الأهلي مساء غداً، الأحد، الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها التاسعة من مساء السبت بعد المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري في ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، علماً بأن الأهلي حامل اللقب يلعب في المجموعة الرابعة رفقة ، شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.