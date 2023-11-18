منتخب مصر يتدرب على ملعب صامويل كانيون استعدادا لمواجهة سيراليون

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريبه الرئيسي والوحيد بليبريا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة سيراليون المحدد لها السادسة مساء غد، الأحد، بالجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر تدريبه باستاد صامويل كانيون الذي يستضيف مباراة سيراليون غدا.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.