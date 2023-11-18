شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهتى الأهلى والزمالك فى افتتاح دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، السبت، أمام المقاولون العرب فى أولى مباريات الفريق ضمن منافسات الموسم الجديد ببطولة الدوري. ويسعى الأهلى استعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونز، وفى ظل خسارة الدورى وكأس مصر الموسم المنقضى.

وتنطلق المباراة فى الثامنة مساء على صالة المقاولون العرب، ويسعى فريق رجال طائرة الأهلي لتحقيق الفوز والظهور بشكل قوي في أولى مباريات الموسم الجديد.

من جهته عقد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني لفريق رجال طائرة الأهلي، جلسة مع اللاعبين وجه خلالها العديد من التعليمات الفنية، وشرح الجمل الخططية والتكتيكية لتنفيذها أمام فريق المقاولون العرب.

بينما يلتقى فريق الزمالك تحت قيادة مديره الفنى أحمد مصطفى مع ألعاب دمنهور فى ضربة بداية المنافسة فى السادسة مساءً، ويطمح الفريق الأبيض فى الاحتفاظ باللقب الذى حققه الموسم المنقضى.