شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وزيزو يحضران المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وأحمد سيد زيزو في الخامسة والنصف عصر اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وسيراليون المقرر لها السادسة مساء غدا بليبيريا في الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريبه الرئيسي والوحيد بليبريا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة سيراليون المحدد لها السادسة مساء غد، الأحد، بالجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر تدريبه باستاد صامويل كانيون الذى يستضيف مباراة سيراليون غدا.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.