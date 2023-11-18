شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب بانتقال خالد عبد الفتاح إلى فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرحب مسئولو النادي الأهلي بدخول خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأحمر فى صفقة تبادلية لضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، باعتباره أهم أهداف الأهلي لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوي.

ولا يشارك خالد عبد الفتاح مع الأهلي الفترة الأخيرة إلا على فترات قليلة، وخروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر، فى ظل وجود محمد هاني فى الجبهة اليمنى وعودة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد من الإصابة، بخلاف وجود أكثر من لاعب فى مركز قلب الدفاع مثل محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي.

وفى سياق مختلف، يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خلال الساعات المقبلة من أجل معرفة موقفه من طلب حمزة علاء حارس مرمى الأهلي بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وطلب الحارس الشاب من مسئولي ناديه الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لرغبته فى الحصول على فرصة كاملة للمشاركة، مع صعوبة الحصول على هذه الفرصة مع الفريق الأحمر فى وجود الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وتأتي رغبة حمزة علاء فى الرحيل عن الأهلي معاراً من أجل اللعب فى مكان يضمن له المشاركة فى المباريات، والتواجد برفقة منتخب مصر الأولمبي الذي سيشارك في أولمبياد باريس 2024، لأن ابتعاده عن المشاركة في المباريات قد يهدد مصير مشاركته في الأولمبياد.

ولا يمانع مسئولو الأهلي في رحيل حمزة علاء لكنهم اشترطوا موافقة السويسري مارسيل كولر وسيتم الحديث معه فى هذا الأمر خلال الجلسة المرتقبة بينهما.

ويأتي حمزة علاء في المركز الثالث بترتيب حراس مرمى الأهلي بعد الشناوي وشوبير، ويرى أن فرص مشاركته في الأهلي قد تكون منعدمة.