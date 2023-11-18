شكرا لقرائتكم خبر عن "أوسة" يكثف تدريب حراس الزمالك على التعامل مع العرضيات والتسديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "محمد عواد ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد" تدريبات قوية على هامش المران الذى أقيم عصر اليوم، السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق مع الثلاثي على بعض الجوانب الفنية الخاصة، منها التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات مختلفة بالإضافة إلى جوانب فنية أخرى.

وحرص "أوسة" على منح الحراس تعليمات فنية بشكل متواصل وطالبهم بمواصلة التركيز استعداداً للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات أفريقية ومحلية مهمة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات صباحية اليوم السبت وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بخوض المران على فترتين. وتم التركيز خلال المران الصباحي على الجانب البدني من خلال أداء تدريبات خاصة بتقوية العضلات والمرونة وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.