الزمالك يفوز على 6 أكتوبر في دوري اليد للسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة اليد " سيدات" بنادي الزمالك الفوز على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 40-28، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز .

ويتوقف الفريق عن استكمال مبارياته في الدور الثاني من البطولة لحين الانتهاء من فترة التوقف الدولي للمنتخب الوطني المصري خلال الفترة المقبلة.

أعضاء الجهاز الفني للزمالك

يضم الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك كل من، أمجد عويس مديراً فنياً ،ورضا حسين مدرباً عاماً ، ومحمد السباعي مخططاً للأحمال، ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى ، والدكتورة حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي.

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك الزمالك كان أنهى الدور الأول، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 15نقطة .