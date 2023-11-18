غياب ملف دوري الرديف والأجانب عن اجتماع الاتحاد السعودي يعطل خطة التطوير

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم العديد من الملفات التي تهتم بشأن الكرة في المملكة العربية السعودية والرياضات الأخرى خلال المرحلة المقبلة، والتي تم رفع تقرير بها إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في غياب الحديث عن ملف دوري الرديف السعودي.

غياب ملفي دوري الرديف والأجانب عن اجتماع الاتحاد السعودي

شهد اجتماع الاتحاد السعودي اليوم غياب الحديث عن 2 من أبرز الملفات التي تحتاج لفتحها وحسمها امام الجمهور قبل دخول الميركاتو الشتوي ونهاية الموسم الحالي.

يعتبر ملف دوري الرديف وتفعيله بالتطبيق على أندية دوري المحترفين من اهم الملفات خلال الموسمين الماضيين، ومنذ بداية مرحلة زيادة أعداد الأجانب، حيث سيكون له دور كبير في المساندة وتقديم الفرصة للاعب المحلي بالمشاركة في اكبر عدد من المباريات طوال الموسم.

زيادة أعداد الأجانب لكل فريق في الدوري السعودي للمحترفين ووصولة إلى 9 لاعبين أو أكثر يعني غياب اللاعب المحلي عن الصورة، وربما عرف الاتحاد السعودي لكرة القدم خطورة تلك الخطوة وقد يتم تأجيل النظر فيها حتى نهاية الموسم الجاري.

ينتظر الجمهور في المملكة العربية السعودية قرار بتطبيق دوري الرديف السعودي على جميع الأندية وهو قرار أصبح مرتبط بزيادة أعداد الأجانب لكل فريق، فقد يطلب كل فريق زيادة المحترفين مقابل الموافقة على المشاركة في دوري الرديف.

نتائج اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي

تحديث نظام الدوري السعودي للسيدات الدرجة الأولى إلى دوري كامل "محترفين" بنظام مختلف بمشاركة 10 أندية بنظام الذهاب والإياب، بالإضافة إلى استحداث دوري الدرجة الثانية للسيدات في إطار خطة وتطوير مسابقات كرة القدم النسائية بالمملكة.

كما ناقش مجلس إدارة الاتحاد أبرز المستجدات حول استضافة كأس العالم للأندية 2023 خلال الشهر المقبل في جدة، وتقديم شكوى إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة من اجل تجهيز ملعب نادي الفتح للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

بالإضافة إلى عرض مشروع تطوير كرة قدم الصالات والشاطئية واستحداث الدوري التصنيفي للشاطئية بداية من فبراير 2024، فضلًا عن تطوير اللوائح الخاصة باللعبتين وبطولاتها، كما ناقش الاجتماع برامج اكتشاف المواهب من إدارة البراعم والأكاديميات حول مراكز التدريب الإقليمية.