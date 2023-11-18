محمد ياسين يحقق فضية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بجورجيا

ياسر رشاد - القاهرة - حصل محمد ياسين لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة على فضية منافسات كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في جورجيا خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

وخاض ياسين مباريات قوية في البطولة حيث فاز في 5 مباريات من أصل 6 في دور المجموعات ليتأهل لدور الـ128.

وفاز ياسين في دور الـ 128 على بطل رومانيا بنتيجة 15-6 قبل أن يحقق الفوز على بطل ألمانيا في دور الـ64 بنتيجة 15-5.

وفي دور الـ32 فاز ياسين على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-6 قبل أن يكتسح بطل المجر بنفس النتيجة في دور ثمن النهائي.

وواصل ياسين تألقه وفاز على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-5 في ربع النهائي قبل أن يتفوق على بطل إيطاليا بنتيجة 15-12 في نصف النهائي قبل أن يخسر بصعوبة من بطل المجر في النهائي بنتيجة 15-13.

ويشارك منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين، بقائمة تضم كل من، محمد ياسين ومحمود السيد وإسلام أسامة ويوسف شامل وبدرالدين الجزيري، تحت قيادة فنيًا د. السيد سامي.

وانطلقت البطولة صباح اليوم بمنافسات الفردي بمشاركة 182 لاعب، بينما يشارك في منافسات الفرق 19 دولة.