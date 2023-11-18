أنشيلوتي في ورطة.. 3 أزمات تواجه مدرب ريال مدريد بعد التوقف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد كابوسًا بعد لعنة الإصابات التي تطارد صفوف الملكي بعدما وصل عدد اللاعبين المصابين إلى 9 لاعبين.

يملك ريال مدريد الكثير من الإصابات داخل صفوفه بعد تعرض تيبو كورتوا، وكيبا وإيدير ميليتاو، وأردا جولر، وداني سيبايوس، وإدوارد كامافينجا، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، تشواميني، ليصبح نسبة عدد اللاعبين غير المتاحين في الملكي إلى 39%.

صداع خط الوسط:

يفقد أنشيلوتي ثنائي خط الوسط المميز تشواميني وكامافينجا بسبب الإصابة، بالإضافة لنجمه المتألق بيلينجهام الذي لم يتعافَ بعد من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في كتفه، وحرمته من الانضمام لمنتخب إنجلترا في التوقف الدولي بـ نوفمبر، ليعاني في خط الوسط من غياب نجوم عدة.

يخشى أنشيلوتي أن يتعرض أحد لاعبيه لإصابة جديدة في فترة التوقف الدولي الحالي، والتي تنتهي في أواخر الأسبوع الجاري، قبل أن تعود الحياة إلى الملاعب العالمية على مستوى بطولات الأندية المحلية والقارية.

لكن الخبر السار هو اقتراب عودة سيبايوس، وبيلينجهام بعد نهاية فترة التوقف الدولي ليكونا أحد الخيارات المتاحة للمدرب الإيطالي المخضرم، كما أن كيبا قد يكون قريبًا من العودة، لكن باقي المصابين قد يستغرق الوقت فترة أطول بكثير للعودة، خصوصًا الثنائي كورتوا وميليتاو، إذْ إن الثنائي لن يعود للفريق سوى في الجزء الأخير من الموسم.



عودة في يناير:



يتوقع أن يعود الثنائي الفرنسي، تشواميني، وكامافينجا إلى الملاعب في بداية العام المقبل 2024، لكن لم يتحدد موعد عودة أردا جولر بعدما تعرض لانتكاسة جديدة، وسيتعامل معه النادي جسديًّا، ونفسيًّا للتعافي من الفترة الصعبة التي يعاني فيها.

تعرَّضَ فينيسيوس لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل، وهي نفس التي تعرض لها من قبل في أغسطس الماضي، لتبعده عن الملاعب لمدة شهر.



أزمة في خط الدفاع:



لدى ريال مدريد 4 إصابات في مركز خط الدفاع، وتعتبر الإصابة الأقوى في هذا المركز للاعب إيدير ميليتاو، بعدما عانى من قطع في الرباط الصليبي، قبل أن يلحق به الثنائي ديفيد ألابا، وداني كاربخال ويتعرضان للإصابة، بالإضافة لميندي الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة.



من يعوض غيابات ريال مدريد؟؟؟



قد تكون تلك الإصابات الكثيرة لدى ريال مدريد فرصة للاعبين البدلاء على رأسهم إبراهيم دياز ولوكا رغم تقدمه في السن لكنه مازال متألقًا، والحارس لونين، بالإضافة للاعبين الناشئين.

يتواجد ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة بعد تحقيقه 10 انتصارات، وتعادلين بالإضافة لتلقيه خسارة وحيدة، ويبعد عن جيرونا المتصدر بفارق نقطتين.

يستعد ريال مدريد لمواجهة قادش الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإسباني.