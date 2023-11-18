نجم المغرب مديرا رياضيا لمارسيليا الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن نادي مارسيليا الفرنسي تعيين نجم منتخب المغرب السابق ونجم نادي روما الإيطالي السابق المهدي بن عطية في منصب المدير الرياضي لنادي عاصمة الجنوب الفرنسي ليكون ضمن الطاقم المعاون للمدير الفني الإيطالي دي جينارو جاتوسو .

وكان المهدي بن عطية- 36 عاما - قد اعلن أعتزاله في ديسمبر عام 2021 ومنذ هذا التوقيت وعمل المهدي بن عطية كوكيل لاعبين منذ هذا التوقيت لكنه الان سيلعب دورا مختلفا داخل نادي مارسيليا .

ووفقا لصحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية فأن المهدي بن عطية سيكون له قرارت حاسمة في التعاقد مع مجموعة من الاعبين خلال فترة الأنتقالات الشتوية المقبلة الذين يحتاجهم نادي مارسيليا .

وسيخلف المهدي بن عطية خافيير ريبالتا الذي ترك منصب المدير الرياضي لنادي مارسيليا منتصف أكتوبر الماضي .

يذكر ان المهدي بن عطية لعب لمارسيليا لمدة خمسة سنوات في صفوف مراحل الناشئين قبل ان ينتقل لنادي كليرمون كما لعب لنادي اودينيزي الأيطالي ونادي روما الإيطالي ونادي اليوفنتوس الايطالي قبل ان ينهي مشواره الكروي في الدوري التركي بنادي فاتح كارمنجوك .