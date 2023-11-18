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موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية، موعد مباراة منتخب مصر  و سيراليون مساء غد الأحد  في المباراة المرتقبة على ستاد صامويل كانيون دو ضمن منافسات الجولة الثانية  في التصفيات كأس العالم أفريقيا .

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قائمة منتخب مصر لمباراة سيراليون

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، وأحمد سامي، ورامي ربيعة، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية، ومحمد النني، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حمادة، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد، ومحمد شريف.

يأمل فيتوريا خلال مباراة  سيراليون حصد الثلاث نقاط بهدف الصدارة المجموعة  والتأهل مبكرا.

موعد مباراة منتخب مصر  و سيراليون في التصفيات الأفريقية لكأس العالم 

تبدأ مباراة مصر  و سيراليون مساء غد الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة  6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و 8 مساء بتوقيت الإمارات .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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