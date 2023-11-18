موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية، موعد مباراة منتخب مصر و سيراليون مساء غد الأحد في المباراة المرتقبة على ستاد صامويل كانيون دو ضمن منافسات الجولة الثانية في التصفيات كأس العالم أفريقيا .

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قائمة منتخب مصر لمباراة سيراليون

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، وأحمد سامي، ورامي ربيعة، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية، ومحمد النني، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حمادة، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد، ومحمد شريف.

يأمل فيتوريا خلال مباراة سيراليون حصد الثلاث نقاط بهدف الصدارة المجموعة والتأهل مبكرا.

موعد مباراة منتخب مصر و سيراليون في التصفيات الأفريقية لكأس العالم

تبدأ مباراة مصر و سيراليون مساء غد الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 8 مساء بتوقيت الإمارات .