زيزو: مباراة سيراليون صعبة ونأمل في تحقيق حلم الصعود للمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد السيد زيزو نجم منتخب مصر صعوبة مباراة سيراليون المقرر له غدا الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أضاف زيزو خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيراليون أن مباراة الغد أما سيراليون ستكون صعبة جدا لكن الفراعنة جاهزون بشكل جيد للمباراة، ونتمنى الخروج بنتيجة جيدة أمامهم.

وتابع: أنا سعيد لكوني جزء من منتخب مصر، وأنني أمثل الفراعنة، والجيل الحالي يحاول بناء شخصية مختلفة للفريق، وهدفنا الفوز بشكل دائم.

وواصل نجم منتخب مصر: نريد تحقيق الحلم، وهو التأهل إلى بطولة كأس العالم، وسعيد لتحقيق الانتصار على جيبوتي في المباراة الأولى، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية غدا.

وكان منتخب مصر فاز على نظيره جيبوتي بنتيجة عريضة بـ ست أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما الخميس الماضي على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

