زيزو: جاهزون لمواجهة سيراليون.. وهدفنا بناء شخصية جديدة لمنتخب مصر

تحدث أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر على المواجهة المرتقبة لمنتخبنا الوطني ضد نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره منتخب سيراليون في تمام السادسة مساء غدًا الأحد، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد “زيزو” في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيراليون أن الهدف الرئيسي للجيل الحالي بناء شخصية جديدة لمنتخب مصر مبنية على الفوز، مؤكدًا أن هدفهم التأهل للمونديال.

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وأضاف: “مباراة الغد ضد سيراليون ستكون صعبة، وجاهزون بشكل جيد وبإذن الله نعود بنتيجة إيجابية”.

وأكد على سعادته بتمثيل منتخب مصر، مؤكدًا أن هدف الجميع في المنتخب هو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكمل تصريحاته: “سواء كنت متواجدا أو لا، هدفنا واحد وهو التأهل لكأس العالم، وبدأنا بشكل جيد ونريد المواصلة في لقاء الغد”.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب جيبوتي بنتيجة 6 -0.