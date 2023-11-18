هل ينتقل مهاجم منتخب فلسطين إلى الاهلي؟.. وكيله يحسم الجدل

حسم نيكولاس أونيسي، وكيل أعمال الفلسطيني عدي الدباغ، الجدل بخصوص الأنباء المتداولة حول اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف النادي الاهلي في يناير المقبل.

وربطت تقارير صحفية عدى الدباغ بالانتقال لصفوف النادي الاهلي في يناير المقبل في ظل تراجع مستوى أنتوني موديست الذي انضم لصفوف الفريق هذا الصيف.

ونفى “أونيسي” وجود مفاوضات من جانب النادي الاهلي للتعاقد مع الفلسطيني عدى الدباغ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اقرأ أيضًا – النصر السعودي يستعيد خدمات لابورت قبل مواجهة الأخدود

وأكد أنه لم يتواصل معهم أي مسئول من النادي الاهلي لطلب التعاقد مع اللاعب، موضحًا أنهم اعتادوا مثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، مشددًا على أن هذا لم يحدث.

وأوضح أن عدى الدباغ يرتبط بعقد رسمي مع نادي شارلروا البلجيكي وليس من ضمن اللاعبين المعروضين للبيع في الفترة المقبلة.

وخاض “الدباغ” 13 مباراة مع شارلروا البلجيكي وسجل هدفين وصنع مثلهما.