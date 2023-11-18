الهلال السعودي يعلن عودة الفرج للتدريبات ويكشف تفاصيل إصابة الشهراني

أعلن نادي الهلال السعودي، عودة سلمان الفرج، للتدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابته خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن سلمان الفرج قائد الفريق شارك في التدريبات اليوم السبت، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

فيما كشف الهلال السعودي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها ياسر الشهراني، إصابته في عضلة الساق الخلفية، دون الكشف عن مدة غيابه.

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وكان ياسر الشهراني قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب السعودية في معسكر شهر نوفمبر الجاري، ليتم استبعاده من قائمة الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الحزم، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت 25 نوفمبر الجاري.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة.