هالاند يعلق على إصابته مع منتخب النرويج

تحدث إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الإصابة التي تعرف لها رفقة منتخب النرويج خلال مواجهة ودية ضد جزر الفارو.

وتعرض إيرلينج هالاند، للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب النرويج ضد جزر الفارو، في اللقاء الودي الذي جمع بينهم يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يغيب هالاند عن مباراة النرويج ضد اسكتلندا المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات تصفيات يورو 2024.

أقرأ أيضًا.. كولر يلوح بتوقيع غرامات مالية على لاعبي الاهلي

وبحسب تصريحات طبيب المنتخب النرويجي، فإن إصابة هالاند ليست خطيرة، لكنه يعاني من آلام شديدة في القدم.

وكتب هالاند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بمنصة “إكس”: “لسوء الحظ، سأغيب عن مباراة الغد ضد اسكتلندا”.

وتابع نجم مانشستر سيتي:”أتمنى للأولاد كل التوفيق، الآن العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقت ممكن”.

والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه نظيره ليفربول، في قمة منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، يوم 25 نوفمبر الجاري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.