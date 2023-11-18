كولر يلوح بتوقيع غرامات مالية على لاعبي الاهلي

كشفت تقارير صحفية، عن قرار جديد من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، يلوح اللاعبين وإمكانية توقيع عقوبات على اللاعبين.

ومن المقرر أن يعود الاهلي إلى التدريبات الجماعية غدًا الأحد، بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة تصل إلى 7 أيام بقرار من كولر.

وبحسب التقارير، فإن كولر طلب من الجهاز المعاون بالتنسيق مع الجهاز الطبي، إجراء قياسات وزن واختبارات لياقة بدنية لجميع عناصر الفريق.

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وأكدت التقارير أن كولر توعد بفرض غرامات مالية كبيرة ضد أي لاعب يلاحظ وجود زيادة في وزنه خلال فترة الإجازة.

وأوضحت أن الجهاز الفني كان قد خصص برنامج بدني للاعبين لتنفيذها في المنزل خلال فترة الراحة للحفاظ على لياقتهم.

ويبدأ الاهلي استعداداته لمواجهة نظيره ميدياما الغاني، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.