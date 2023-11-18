موعد وصول مدرب الاتحاد السعودي الجديد

كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، موعد وصول المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب فريق الاتحاد السعودي الجديد إلى جدة.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، أتمت التوقيع مع مارسيلو جالاردو، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع نادي الاتحاد السعودي مع مارسيلو جالاردو، بعقد يمتد حتى 2025، مع إمكانية التجديد حتى عام 2027.

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وأشارت صحيفة الرياضية أنه من المنتظر أن يصل الأرجنتيني مارسيلو جالاردو مدرب ‎الاتحاد السعودي، القادم إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، غدًا الأحد.

ويصل جالاردو إلى السعودية عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، قد غادر قبل قليل مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية متجهًا إلى روما في طريقه نحو جدة، من أجل استلام مهمة تدريب فريق الاتحاد السعودي بشكل رسمي.