شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالقميص الأحمر وسيراليون بالأزرق فى تصفيات المونديال غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وسيراليون، المقرر لها السادسة مساء غد الأحد بليبريا فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدى منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

حضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر كل من مينا سامح إداري المنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات.

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وذلك بعد عدم استكمال الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات الحصة التدريبية التى أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

بينما تعادل منتخب إثيوبيا بدون أهداف مع سيراليون، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "بن أحمد العبدي" فى المغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، فى تصفيات كأس العالم 2026.