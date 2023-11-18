شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانونى لعمومية الأهلى.. وتفويض المجلس فى مناقشة جدول الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي والتي أقيمت على مدار يومين أمس الجمعة واليوم السبت، حيث لم يحضر سوى 2032 في اليوم الأول أمس الجمعة، ولم يحضر اليوم سوى 3034 عضوًا، وكان من المقرر أن يسجل 5 آلاف عضو في اليوم الثاني من أجل اكتمال النصاب القانوني.

وبناءً على عدم اكتمال الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، فقد تقرر تفويض مجلس إدارة القلعة الحمراء في مناقشة جدول الأعمال، واتخاذ ما يلزم بشأن النادي في الفترة المقبلة.

وفقا للائحة النظام الأساسى فإن عدم اكتمال النصاب القانونى يمنح مجلس إدارة النادى تفويضا لاتخاذ القرارات الخاصة بجدول الأعمال للجمعية العمومية وإحالة الميزانية والحساب الختامى للجهاز المركزى للمحاسبات.

وبدأ فى التاسعة صباح اليوم، السبت، الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول أمس.

وبدأ الاجتماع بالتوقيع فى الكشوف من التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادي.

وتناقش الجمعية العمومية اليوم عدداً من الملفات، فى مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022 ، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

كما تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل2023/2024 وتقوم كذلك بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته و اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.

ومن الملفات المطروحة في الجمعية العمومية أيضاً النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء ومناقشة اقتراح بإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.