شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم ألعاب دمنهور فى انطلاق دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة إلى الاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى.
وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.
المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.
المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.
المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.
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