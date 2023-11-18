شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم ألعاب دمنهور فى انطلاق دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة إلى الاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى.

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.