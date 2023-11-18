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الزمالك يهزم ألعاب دمنهور فى انطلاق دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  

ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة إلى الاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى.

 

وتم تقسيم الفرق  فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

 

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

 

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

 

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

 

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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