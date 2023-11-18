شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يغازل جماهير الأهلى بعد استبعاده من منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إمام عاشور، لاعب الأهلي، على مغازلة الجماهير الحمراء، قبل الانتظام في تدريبات فريقه استعدادًا لمباراته ضد ميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا.

ونشر إمام عاشور، صورة لجمهور الأهلي عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مدون عليها: "قلب ونسر".

واستبعد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إمام عاشور من قائمة الفراعنة التي تخوض مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026، ومعه حسين الشحات وطارق حامد.

وقال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الاهلى، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا يتدخل النادى في قراراته، مثلما لا يسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون الفريق.

وأضاف: "بالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن".

وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لـ كأس العالم 2026.

وقرر المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد و إمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

وفاز منتخب مصر على جيبوتي بـ6 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم ، ويستعد المنتخب مصر لمواجهة سيراليون الأحد المقبل فى ليبيريا، حيث يتصدر المنتخب الوطني مجموعته فى التصفيات حتى الآن.