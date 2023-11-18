لأسباب تأديبية .. إستبعاد ثلاثة لاعبين من منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عامر حسين، أن استبعاد الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من معسكر منتخب "الفراعنة" قرار خاص بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وبعد اكتساح جيبوتي بسداسية دون رد في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وقبل ساعات من السفر إلى ليبيريا لخوض مواجهته الثانية في التصفيات أمام سيراليون غدا الأحد، أظهر فيتوريا العين الحمراء للاعبيه طارق حامد، إمام عاشور وحسين الشحات، باتخاذ قرار تأديبي أعلن عنه الاتحاد المصري لفرض حالة من الانضباط داخل المعسكر.

وقرر المدرب البرتغالي استبعاد الثلاثي "لعدم التزامهم بالنظام"، بعد الفوز على جيبوتي 6-0 الخميس الماضي.