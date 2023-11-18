أحمد حجازي يتعرض لحادث مروري في جدة

ياسر رشاد - القاهرة - وثق أحد المشجعين لـ نادي الاتحاد السعودي تعرض النجم الدولي المصري أحمد حجازي لحادث مروري بسيط اليوم في جدة، نتج عنه بعض التلفيات الطفيفة في سيارته الخاصة.

وقام المشجع بالتحدث إلى أحمد حجازي وحثه على ضرورة استعادة مستواه والعودة للملاعب في أسرع وقت لحاجة فريق الاتحاد له.

يذكر أن حجازي يغيب عن المشاركة مع الاتحاد منذ بداية الموسم الجاري بسبب الإصابة بالرباط الصليبي التي تعرض لها الموسم الماضي، إلا أن الفحوصات الطبية أكدت اقتراب عودته للملاعب.

جاياردو مدرب الاتحاد: شجعوني بمشروع ضخم وهناك الكثير يجب تطويره

تحدث المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السعودي - الذي يستعد لتوقيع العقود بشكل رسمي – عن مشروع مع الفريق السعودي وكيف كان الاتفاق بينه وبين إدارة أنمار الحائلي.

قال جاياردو خلال حديثه إلى وسائل الإعلام في الأرجنتين قبل سفره اليوم السبت انه اتخذ القرار بناء على عدة أمور شخصية بعدما تم تشجيعه بمشروع تطوير رائع، والذي كاتن في اللحظات الأخيره قبل ركوب الطائرة متجهًا إلى روما لتوقيع العقود.

أضاف: "كان شعور مميز، وهناك الكثير من الأمور التي يجب العمل على تطويرها، لقد شجعوني أيضاً بمشروع تطوير كبير في مكان جديد. شيء مختلف، وهذا الذي يحفزني، ويوضح لي في هذا الوقت أنني أريد العمل مرة أخرى.

تم الاتفاق بين نادي الاتحاد والمدرب مارسيلو جاياردو على التوقيع لمدة موسم ونصف، على ان يحصل في الموسم الواحد على راتب سنوي قدره 22 مليون يورو تقريبًا كما اكدت مصادر مقربة من المدرب الأرجنتيني.