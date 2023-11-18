تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة إيرلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل الطواحين لمواجهة نظيره الإيرلندي، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد أمستردام أرينا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة إيرلندا بتصفيات اليورو

جاء فيرجيل فان دايك على رأس تشكيل هولندا لمواجهة إيرلندا في تصفيات اليورو، والتي شهدت تواجد كل من فيجوريست وبليند، وضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: دي فري - فيرجيل فان دايك – بليند.

في خط الوسط: دومفريس – ريجيندير – سكوتين – هارتمان.

في خط الهجوم: سيمونس – فيجوريست – جاكبو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء هولندا لمواجهة إيرلندا كل من بيخلو وفليكين ودالينجا وهاتو وهوبمينيرس ومالين ودي رون وستينجس وتيز وفيرمان وويفير.

يحتل منتخب هولندا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يمتلك منتخب إيرلندا 6 نقاط في المركز الرابع.