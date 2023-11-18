الخطيب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود الخطيب ، رئيس النادي الأهلي ، أنه يتابع بشكل دائم الحالة الصحية لنائبه العامري فاروق داعياً الله عز وجل أن يمن بالشفاء على العامري بعد مرضه بنزيف في المخ.



وقال الخطيب في كلمته لأعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع العادي اليوم السبت إن هناك تحسن بسيط في حالة العامري ولكنه بحاجة للدعاء.

وأضاف:" أرسلت تقرير طبي شامل لحالة العامري للطبيب الألماني الذي أجري لي عملية جراحية بالمخ عام ٢٠١٢، وأكد أن التعامل الطبي مع العامري، بمصر كان على أفضل ما يكون ولا يستطيع أحد أن يفعل أكثر من ذلك".

وواصل:" سوف نراقب الحالة الصحية للعامري بشكل مستمر وإن شاء الله يعود إلينا سالماً".