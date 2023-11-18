السنغال تضرب جنوب السودان بثلاثية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب السنغال على جنوب السودان بثلاثية دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب عبدولاي واد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

بدأ منتخب السنغال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: كوليبالي، نيكاتي، جاكوبس، دياتا

الوسط: جايي، كمارا، سار

الهجوم: ندياي، ماني، ديالو

سجل باب سار هدف تقدم منتخب السنغال في الدقيقة الأول من الشوط الأول، ثم أضاف النجم ساديو ماني لاعب النصر السعودي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة قبل أن يوقع لاميني كمارا على الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من نصف اللقاء الأول.